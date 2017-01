महंत आदित्यनाथ ने कहा, लोग भूख से मर रहे हैं और सरकार आपस में लड़ रही है

मुसहर समुदाय के दो लोगों की 29 दिसंबर को भूख व ठंड से तड़पकर मौत हो गई थी। मृतक सुरेश व गाम्हा सगे भाई थे।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 16:45 [IST]

English summary

gorakhpur mp and mahant adityanath criticized up government over two death.