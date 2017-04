कम पढ़े-लिखे ही नहीं होते साइबर क्राइम का शिकार, मजिस्ट्रेट से भी ऐंठ लिए गए हजारों

इस बीच मजिस्ट्रेट साहब फोन पर मौजूद अगले व्यक्ति को ये बताना भी नहीं भूले की अकाउंट किस कैटेगरी का है, दूसरी ओर से पूछे बगैर ही बता डाला की उनका ये अकाउंट सैलरी अकाउंट है।

Subscribe to Oneindia Hindi

WHAT OTHERS ARE READING