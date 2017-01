सपा नेता के नशेड़ी बेटे की कार ने रैनबसेरे में सो रहे 10 लोगों को रौंदा, 4 की मौत

युष रावत सपा के पूर्व विधायक का और निखिल बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, पुलिस के मुताबिक, हादसे के वक्त दोनों लोग नशे में थे।

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 10:19 [IST]

English summary

Around 1:30 am on Sunday a car hit a night shelter in Lucknow’s Dalibagh area. As a result of the accident, four died and four other got injured.Reportedly, ex-Samajwadi Party MLA’s son and other four members were in the car.