मऊ: आचार संहिता का हवाला देकर पुलिस ने महिला के गहने लूटे!

पुलिस की वर्दी में दो लोगों ने चेकिंग के बहाने शिक्षिका के बैग से दो लाख रुपए के जेवर चुरा लिए।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 11:36 [IST]

English summary

Two policeman looted jewelry of a woman by checking her bag giving excuse of election code of conduct.