देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे आज से आम जनता के लिए खुला

लखनऊ से आगरा के बीच एक्सप्रेस वे को आम जनता के लिए आज से खोला गया, शुरुआती चरण में छोटे वाहनों को इसपर चलने की अनुमति दी गई है।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 16:16 [IST]

English summary

Longest expressway of India Lucknow agra open for public. Small vehicles are allowed to run on this express way initially.