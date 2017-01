सपा में मचे घमासान के बीच रामगोपाल यादव की चुनाव आयोग से मीटिंग फिक्स

समाजवादी पार्टी के भीतर मचे घमासान का पल पल का अपडेट, क्या आज अखिलेश यादव और मुलायम सिंह किसी बड़ी घोषणा का ऐलान कर सकते हैं।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 11:06 [IST]

English summary

Get the full coverage of Samajwadi party fued life throughout the day on 2 January. Akhilesh is in top gear to finish the dispute.