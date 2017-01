यूपी विधानसभा चुनाव 2017: बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आप यहां पढ़ सकते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार चुनाव के मैदान में है।

Friday, January 13, 2017, 10:47 [IST]

