सपा संग्राम खत्म करने को अंतिम दौर की बैठक जारी

समाजवादी पार्टी के भीतर मचे घमासान को खत्म करने के लिए आखिरी दौर की बैठक जारी, मुलायम और अखिलेश से तमाम नेता कर रहे हैं मुलाकात।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 6, 2017, 11:12 [IST]

English summary

Last round of meet for patch up in Samajwadi party begins. Many leaders are meeting with Mulayam and Akhilesh for the end of the rift.