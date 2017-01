यूपी में चुनाव आचार संहिता को ताक पर रखकर 'अखिलेश लैपटॉप' का वितरण

चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू है और इसका उल्लंघन कर बरेली के इंटर कॉलेज में सरकारी लैपटॉप बांटे गए।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 16:41 [IST]

English summary

In Barailley, laptop of Akhilesh Govt distributed while election code of conduct is effective in Uttar Pradesh.