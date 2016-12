इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- हो जरूरत तो अधिग्रहित कर सकते हैं प्रार्थना स्थल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को एक फैसले में कहा है कि जनहित के लिए अधिग्रहित किया जा सकता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 19:07 [IST]

English summary

Land belonging to religious body can be acquired for 'public purpose': HC Allahabad