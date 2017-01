मुलायम के समधी लालू ने सुलह के लिए किया अखिलेश को फोन, मिला टका सा जवाब

लालू ने खुले तौर पर कहा कि सपा के झगड़े का फायदा चुनावों में बीजेपी को सीधे तौर पर होगा इसलिए ये ना तो पार्टी के लिए, ना ही सपा परिवार के लिए अच्छा है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 10:04 [IST]

English summary

Lalu Yadav's exercise in How to Win Friends and Influence People found no traction with Akhilesh Yadav, who took just minutes to reject the Bihar politician's proposal on making peace with his father, Mulayam Singh.