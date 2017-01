आप को झटका दे भाजपा से जुड़ सकते हैं कुमार विश्वास, साहिबाबाद से चुनाव लड़ने का संकेत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। संभावना है कि आप नेता कुमार विश्वास, भाजपा में शामिल हो सकते हैं।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 6:25 [IST]

English summary

Kumar Vishwas can join bharatiya janata party during up assembly election 2017