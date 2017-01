यूपी चुनाव 2017- जानिए आपके शहर में कब होगा चुनाव

जानिए यूपी में किन जिलों में किस तारीख पर होगा चुनाव, यूपी में सात चरण में 403 सीटों पर होगा चुनाव

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 16:43 [IST]

English summary

Know the election dates of different cities in Uttar Pradesh assembly election 2017. Polls will take place in 7 phases.