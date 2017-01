जानें कैसे चुनाव आयोग ने अखिलेश के हवाले कर दी समाजवादी पार्टी और साइकिल

मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र अखिलेश यादव के बीच महीनों से चल रही राजनीतिक खींचतान को आयोग सोमवार देर शाम अपना फैसला सुनाकर खत्म कर दिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 7:37 [IST]

English summary

Know how election commission gives samajwadi party and cycle to akhilesh yadav