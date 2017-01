मोदी की काशी में है ऐसा भवन जहां रहकर लोग करते हैं मौत का इंतजार

काशी के मुमुक्षु भवन में मुक्ति की इच्छा रखनेवाले लोग आकर रहते हैं। उनके लिए यहां रहने की अच्छी व्यवस्था है। काशी के इस अनोखे भवन के बारे में जानिए।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 12:06 [IST]

English summary

Mumukhsu Bhawan in Varanasi where people come to live and wait for death wishing salvation in life.