वाराणसी: आसमान में उड़ने को तैयार, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक!

इस बार मकर-संक्रांति पर पतंगबाजी के रूप में ये दोनों मुद्दे दिख रहे हैं। वाराणसी के बाजारों में नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक वाली ही पतंगें बिक रही हैं।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 17:28 [IST]

English summary

kites are printed with surgical strike and notbandi slogan and image of pm modi in varanasi kites market.