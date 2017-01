विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बोले केशव- 11 को बीजेपी की दिवाली और 13 को होली

चुनाव आयोग ने यूपी में सभी 403 विधानसभा सीटों पर सात चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है।

UP BJP chief Keshav Prasad Maurya raections after Elections Date out By Election Commision. dates were announced for Uttar Pradesh, Uttarakhand, Manipur, Goa and Punjab.