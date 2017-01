कटरा विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी राजीव कश्यप ने कराया नामांकन

कटरा विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी राजीव कश्यप ने अपना नामांकन कराया। उनके साथ मे भारी तादाद में समर्थक आए थे।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 17:55 [IST]

BSP candidate Rajeev Kashyap filed nomination form from Katra assembly seat in UP election 2017,