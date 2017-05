कंगना रनौत, वाराणसी के गंगा घाट में गंगा आरती के लिए पहुंची थी। इसी दौरान कंगना गंगा नदी में उतर गई। वहां उन्होंने डुबकी भी लगाई।

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 21:01 [IST]

Kangana Ranaut performs the Maha Aarti at Banaras.

