गंगा में डुबकी लगाते समय कंगना से हुई ये बड़ी भूल, पुजारियों ने सुधारा, देखिए...

वाराणसी। कंगना रनौत अपने अभिनय से ज्यादा अपने संघर्ष और अपनी बेबाक बयानी के लिए जाती हैं। वो आने वाली फिल्म 'माणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी' के पोस्टर रिलीज के लिए गुरुवार को अपनी पूरी टीम के साथ वाराणसी पहुंची हुई थीं। पोस्टर के लॉन्चिंग के बाद कंगना ने पूरे विधि विधान से पांच ब्राह्मणों के साथ रोजाना होने वाली गंगा आरती से पहले गंगा पूजन किया। यही नहीं उन्होंने गंगा की अविरल धारा में बकायदा डुबकी भी लगाई लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में गंगा में उतरने के दौरान उनसे एक गलती हो गई, जिसे पास खड़े पुजारियों ने तुरंत भांप लिया और चार डुबकियां लगाने वाली कंगना को तुरंत टोक दिया गया। कंगना से क्या हुई थी वो गलती। हम आपको आगे की स्लाइड में बताएंगे। Read more: मोदी के शहर में योगी के मंत्री को आजम की 'डायनामाइट' वाली धमकी इस भूल से तो अधूरी रह जाती मन्नत! इससे पहले आपको बता दें की कंगना क्या मंशा लेकर बाबा विश्वनाथ की नगरी पहुंची थीं? मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने आने वाली फिल्म 'माणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी' का पोस्टर गुरुवार को वाराणसी के दशाश्वमेघ घाट पर रिलीज किया। इस फिल्म को लेकर कंगना काफी उत्साहित दिखीं जिसका नजारा काशी के गंगा घाट पर आने से साफ दिखा। पोस्टर के लॉन्चिंग के बाद कंगना ने पूरे विधि विधान से पांच ब्राह्मणों के साथ रोजाना होने वाली गंगा आरती से पहले गंगा पूजन किया वहीं वो इसके लिए परंपरिक वेशभूषा में भी नजर आईं। हर-हर महादेव के गूंजते नारे के बीच आखिर क्या हुआ ऐसा? कंगना रनौत अपने फिल्म के पोस्टर लॉन्चिंग के बाद रोजाना की आरती के पहले जब गंगा की अविरल धारा में डुबकी लगाने जा रही थी तो कुछ कदम पानी में पैदल चलने के बाद उन्हें वो करना था जिससे भगवान भोलेनाथ खुश होते हैं, या यूं कहें कि मान्यताओं पर जो चला आ रहा है वो पुजारियों को पहले ही कंगना को बता देना चाहिए था। लेकिन फिल्म के चक्कर में शायद कंगना भी ये भूल गई थीं कि पुजारियों से पहले ही इस विधि को पूछ लिया जाए। दरअसल कंगना को करना तो चाहिए था ये? कंगना गंगा स्नान में पारंपरिक वस्त्रों के साथ उतर तो गईं लेकिन आध्यात्मिक मान्यताओं का ख्याल पीछे छूट गया। इसी पर पुजारियों ने उन्हें तब टोका जब वो पांच डुबकियों के बजाए मात्र चार डुबकियों के बाद ही वापस मुड़ने लगीं। पुजारियों ने जब इशारे से बताया की एक डुबकी रह गई है तो कंगना वापस मुड़ीं और आखिरी डुबकी लगाकर गंगा स्नान का क्रम पूरा किया। ऐसा होते हुए सबने देखा लेकिन अपनी पसंदीदा स्टार को कोई कैसे टोकता? शायद बाद में जब कंगना को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने ने भी इसकी भरपाई के लिए हाथ जोड़कर पब्लिक कैमरे में माफी मांगी। फिल्म में क्यों अहम है बाबा विश्वनाथ की नगरी? कंगना रनौत की आने वाली फिल्म 'माणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी' के पोस्टर की लॉन्चिंग बनारस में होने की भी अपनी वजह हैं। दरअसल झांसी की रानी लक्ष्मी बाई का जन्म काशी के भदैनी मुहल्ले में ही सन् 1828 में हुआ था। और उनके बचपन का नाम माणिकर्णिका था, इसी कारण से फिल्म यूनिट, गीतकार प्रशून जोशी और शंकर एहसान लॉय के साथ कंगना काशी के सबसे प्राचीन घाट दशाश्वमेघ पर अपने ऐतिहासिक फिल्म पोस्टर जारी करने आई थीं। बोट पर हुआ फोटो सेशन अपने पोस्टर के माध्यम से फिल्म प्रमोशन के लिए अभी से लगी पूरी टीम ने गंगा के किनारे पहुंचते ही बोट पर कब्जा जमा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी की भावभंगिमा वाली तस्वीरों से सजे-धजे गंगा के किनारे को ही स्टार्स ने भी अपने फिल्म प्रोमोशन का डेस्टिनेशन बना लिया। आपको बता दें की फिल्म 'माणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी' का ये पहला पोस्टर है। इसके पहले इस फिल्म का महज स्केच जारी किया गया था। Read more:योगीराज में मुस्लिम सिपाही रख सकेंगे दाढ़ी पर शर्त है ये... देखिए VIDEO... देखिए कार्यक्रम की बाकी तस्वीरें

