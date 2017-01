यूपी के मुसलमान सपा को सबक सिखाए, दूसरे विकल्प के बारे में सोचे- शाही इमाम

जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि यूपी के मुसलमानों को सपा को सबक सिखाना चाहिए, वक्त आ गया है कि मुसलमान दूसरे विकल्प के बारे में सोचे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 2, 2017, 13:42 [IST]

English summary

Jama Masjid Shahi Imam says muslims of Uttar Pradesh must teach a lesson to Samajwadi Party. He says this party has failed to keep its promise.