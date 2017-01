95 साल की उम्र में यूपी को सुधारने चुनाव में उतरीं जल देवी, इनके जज्बे को सलाम

2016 में हुए जिला पंचायत चुनाव में भी जल देवी ने अपनी किस्मत आजमाई और बड़े अंतर से जीत भी दर्ज की। अब वह यूपी चुनाव में भाग्य आजमा रही हैं।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 13:25 [IST]

English summary

In Uttar Pradesh, 95 years old Jal Devi is fighting election as independent candidate.