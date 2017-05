वाराणसी: ISIS का लेटर, युवाओं को आतंक का रोजगार देने के संदेश

वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में आईएसआईएस के संदेशों से भरी चिट्ठियां मिली हैं। पुलिस अधिकारियों ने इन चिट्ठियों के मिलने पर चिंता जताते हुए मामले को गंभीर बताया है।

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 16:24 [IST]

English summary

ISIS letter found in rural area of Varanasi giving message of terror.