उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 चुनाव से पहले भाजपा की तरफ से जारी 149 उम्‍मीदवारों की लिस्‍ट में दलबदलुओं को टिकट देने से भाजपा ही जमीनी कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 17:06 [IST]

English summary

is bjp trying to tarnish brand image by giving ticket to other party candidates?