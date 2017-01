यूपी में मानवता शर्मसार, नवजात बेटे को कूड़े में फेंक गए

यूपी के हरदोई जिले से एक नवजात बच्चे का शव मिलने का मामला सामने आया है। ये मृत बच्चा कूड़े के ढेर में पड़ा मिला।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 15:36 [IST]

English summary

infant boy found dead in garbage at hardoi district in uttar pradesh, people called the police.