सऊदी में गुलाम बने युवक को सुषमा स्वराज ने बचाया, भारत लौटा

कौशांबी का एक युवक पैसा कमाने का सपना लेकर सऊदी अरब गया था लेकिन वहां गुलाम बना लिया गया। सुषमा स्वराज के प्रयासों से उसकी घर वापसी हुई।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 19:29 [IST]

English summary

Indian trapped in slavery in Saudi Arabia returned to India.