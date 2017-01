यूपी चुनाव: भ्रष्टाचार की जांच के लिए आयकर विभाग ने जारी किया टोल-फ्री नंबर

आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर (इन्वेस्टिगेशन) अभय ठाकुर ने बताया कि आम जनता, इस टोल फ्री नंबर 1800-1806555 पर उम्मीदवारों की शिकायत सीधे विभाग से कर सकते हैं जिनका चुनावी खर्च तय सीमा से ज्यादा होगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 19:04 [IST]

English summary

Income Tax dept launches toll free number to check graft in UP polls.