क्या अमर सिंह की छुट्टी से ही सुलझेगा समाजवादी पार्टी में जारी झगड़ा?

सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव इस बात पर कायम हैं कि अगर समाजवादी पार्टी बची रहे, उसे टूट से बचाना है तो अमर सिंह को पार्टी से निकालना ही होगा।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 11:13 [IST]

