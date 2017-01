मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश से शिवपाल के लिए मांगी ये आखिरी राजनीतिक गुरु दक्षिणा

सपा का सर्वेसर्वा बनने के बाद अखिलेश यादव अब चुनावी रणनीति बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। इस बीच खबर है कि मुलायम सिंह यादव की ओर से करीब 40 उम्मीदवारों की लिस्ट अखिलेश को सौंपी गई है।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 16:49 [IST]

In SP, Mulayam Singh yadav candidates List To Akhilesh Of Must Have Excludes Shivpal Yadav.