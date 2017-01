यूपी विधानसभा चुनाव 2017: तो मुस्लिम मतदाता तय करेंगे हाथी की चाल?

मायावती ने 97 मुस्लिम उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा मायावती ने 66 ब्राह्मण और 36 क्षत्रिय उम्मीदवारों को टिकट दिया है।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 10:50 [IST]

English summary

Sending out a clear message, the Bahujan Samaj Party has picked 97 Muslims candidates to fight the Uttar Pradesh assembly elections.