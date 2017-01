यूपी: प्रेमी से मिली बेवफाई के सदमे में युवती ने हरदोई पुलिस थाने में किया आत्महत्या का प्रयास

उत्तर प्रदेश के हरदोई में प्रेमी की बेवफाई की खबर से सदमे में एक युवती ने थाने में ही आत्महत्या का प्रयास किया।

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 23:21 [IST]

English summary

In hardoi police station,uttar pradesh women tried to suicide