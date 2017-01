सपा विधायक की दबंगई! रातभर होता रहा अवैध खनन, रोकने नहीं आई पुलिस

बबेरू विधायक के प्लॉट के लिए मिट्टी की अवैध खोदाई होती रही और सूचना देने के बावजूद इसे रोकने के लिए पुलिस नहीं आई।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 15:23 [IST]

English summary

In Uttar Pradesh, Police did not come to the spot even after information about illegal soil mining by SP MLA.