सपा की जंग सुलझाने को आगे आए आजम खान, कहा, हाथ-पैर भी जोड़ने को तैयार हूं

आजम खान ने कहा कि एक अच्छे काम के लिए वह कहीं भी जा सकते हैं और चाहते है कि सब एक हो जाएं। उन्होंने कहा, 'मेरी बात हुई है नेता जी से, वो बहुत ही पॉजिटिव और नरम हैं। वो चाहते हैं कि चीजें हल हों।'

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 5:44 [IST]

I will go wherever needed to sort out this issue says azam khan on samajwadi party.