अमर सिंह ने पूछा, जो कल मुलायम के साथ दागी थे आज अखिलेश संग बेदागी कैसे हो गए?

अमर सिंह ने कहा कि मैं कभी अखिलेश यादव के रास्ते का रोड़ा नहीं बना और ना ही बन सकता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि पिता-पुत्र एक हो जाएं।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 9:41 [IST]

English summary

Samajwadi Party leader Amar Singh denied he was a hurdle in Akhilesh Yadav's path and indirectly blamed the UP Chief Minister's supporter and uncle Ramgopal Yadav for the vertical split in the party.