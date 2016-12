UP: पत्नी के रंग से चिढ़ता था पति, उतार दिया मौत के घाट

उत्तर प्रदेश स्थित बरेली में पति-पत्नी के रिश्तों में रंग और दहेज आ गए। उसका परिणाम ये हुआ कि पति ने पत्नी को मार डाला। अब पुलिस आरोपियों की दबिश के लिए अभियान चला रही है।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 12:20 [IST]

English summary

Husband mudered his wife in bareilly due to her colour