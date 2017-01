शाहजहांपुर: झगड़ा हुआ तो पति ने दांतों से पत्नी की नाक को काट डाला

शराबी पति के साथ पत्नी का विवाद हुआ। कहासुनी के दौरान पति आपे से बाहर हो गया और पत्नी की नाक को चबा लिया।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 15:43 [IST]

English summary

A husband cut nose of his wife with bite of teeth when fight broke out between them.