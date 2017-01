आखिर रामगोपाल ने कैसे बनाई सपा में तख्तापलट की रणनीति, अखिलेश को बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष

रामगोपाल यादव पिछले तीन महीने से इस तख्ता-पलट की रणनीति बना रहे थे। इस दौरान उन्होंने कानूनी जानकारों की सलाह ली, उनसे मुलाकात की।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 2, 2017, 15:44 [IST]

English summary

How Ram Gopal engineered the Sunday coup for Akhilesh Yadav.