ऑनलाइन बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, ऑनलाइन करें आवेदन और भरें फीस

जो प्रक्रिया पासपोर्ट बनवाने के लिये की जाती है कुछ इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस भी ऑनलाइन बनेगा और फीस आदि भी ऑनलाइन भरी जाएगी।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 11:50 [IST]

Now you can apply online for driving licence. Fee and other process to get driving licence will be done online.