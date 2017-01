मथुरा: यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, 2 की मौत, देखिए वीडियो

यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ यह हादसा इतना भीषण था कि कार सीधे 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी और उसके परखच्चे उड़ गए।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 18:46 [IST]

Two died in accident on Yamuna Express Way when a Honda City car collided with divider.