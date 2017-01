कैराना में हिंदू पलायन पर हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार से मांगा जवाब

न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि वह ऐसे मामलों में क्या और कैसे कार्रवाई कर रही है? साथ ही पलायन रोकने तथा इनकी वापसी के संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

Story first published: Friday, January 20, 2017, 11:06 [IST]

High Court asked questions and demand answers on the issue of Hindu exodus from Kairana of Uttar Pradesh.