HC ने मानी योगी की नीति, सूबे में बालू खनन को दी मंजूरी

कोर्ट ने अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार ई-टेंडरिंग से बालू खनन की परमिट जारी कर सकती है। इससे पहले योगी ने अस्थाई खनन नीति को हाईकोर्ट के समक्ष रखा था।

