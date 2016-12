यूपी में 403 सीटों के लिए सपा के ही 638 उम्मीदवार मैदान में !

समाजवादी पार्टी में सीटों को बंटवारे को लेकर मचे घमासान का पूरा लेखा जोखा, किन सीटों पर चाचा-भतीजे के बीच तन गई तलवारें।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 12:37 [IST]

Here is complete detail of seat distribution which is creating rift in SP. SP and Akhilesh Yadav have announced 638 candidates in the assembly of 403.