यूपी: बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, हेडमास्टर छात्रों से करवा रहे हैं बाल मजदूरी

प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री टूटी पड़ी हुई है। स्कूल की हालत काफी जर्जर है। खास बात यह है कि यहां पर कभी कार्य भी नहीं करवाया गया। ऐसे मे बचा हुया कार्य पढ़ने वाले बच्चों से करवाया जा रहा है।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 16:05 [IST]

hardoi child student labouring in the school in uttar pradesh.