किसी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं, तो कहीं दफ्तर में चलती मिली परचून की दुकान

जब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जांच-पड़ताल की गई तो कई राजनीतिक पार्टियों का चौंकाने वाला सच सामने आया। किसी पार्टी का तो अस्तित्व ही नहीं मिला तो कहीं दफ्तर में परचून की दुकान चलती मिली।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 19:53 [IST]

grocery shops are running in some of the party offices