यूपी: नौकरी के लिए बीए पास युवाओं ने साफ किया नाला, झाड़ू भी लगाई

नगर निगम में संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए 3 हजार से ज्यादा पदों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। जिसमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिली।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 23, 2016, 12:06 [IST]

English summary

graduate, Post graduate applicants applied for job in UP.