रायबरेली में बोले राम नाइक-आजादी दिलाने में सेनानियों का योगदान

1857 की लडाई में जिले में अंग्रेजी सेना को करारा जवाब देकर राणा बेनी माधव सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 12:35 [IST]

English summary

Governor Ram Naik Unveiling the Statue of Freedom Fighter in Rae Bareli.