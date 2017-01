गोरखपुर: चुनावी मौसम में नेतागिरी के साथ बढ़ी खादी की डिमांड

जनपद के सभी आश्रम के स्टोरों पर रेशमी व खादी कपड़ों की खूब डिमांड हो रही है। खरीदारों में (विशेषकर युवा वर्ग) रेडीमेड कपड़ों को विशेष तरजीह दे रहे हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 15:28 [IST]

English summary

gorakhpur leader are demading for khadi vastra in uttar pradesh