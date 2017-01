गोरखपुर: थाने में हुई अनोखी शादी को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़

जितेंद्र की बहन की शादी चौरीचौरा थाना क्षेत्र के ग्राम भौवापार मे पुष्पा देवी के पट्टीदार के यहां हुई, जहां जितेंद्र का आना-जाना लगा रहता था। इसी बीच जितेंद्र का संबंध पुष्पा देवी से हो गया।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 18:12 [IST]

English summary

gorakhpur couple marriage in police station by police in uttar pradesh.