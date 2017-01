यूपी में बदमाश हुए कैशलेस, पेटीएम और इंटरनेट बैंकिग से फिरौती वसूली

मथुरा में टटलू गैंग ने व्यापारियों को बंधक बनाकर कैशलेस तरीके से फिरौती वसूलने के बाद ही उनको छोड़ा।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 13:45 [IST]

English summary

In Uttar Pradesh, gang of goons are now using cashless methods to take money as ransom. They are using internet banking and Paytm.