कुत्ते के टॉयलेट की शिकायत करने घर आए चार लोगों को शख्स ने एक के बाद एक मार दी गोली

पड़ोसी मुन्ना यादव के कुत्ते ने पूरन लाल हलवाई की दूकान के आगे खड़े स्कूटर पर टॉयलेट कर दिया। इसके बाद शिकायत करने पर मुन्ना यादव घर में घुसा और अपना अवैध तमंचा निकालकर लाया...

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 14:43 [IST]